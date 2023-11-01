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У Києві суд покарав водія, який спричинив смертельну ДТП на проспекті Лобановського

16:54, 1 листопада 2023
Водія, який спричинив смертельну ДТП, засуджено до 5 років позбавлення волі.
У Києві суд покарав водія, який спричинив смертельну ДТП на проспекті Лобановського
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Голосіївським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок громадянину України за фактом вчинення ДТП, внаслідок якої спричинено смерть одного потерпілого та ще троє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, передає Київська міська прокуратура.

Інцидент стався 11 червня 2022 року. Обвинувачений, 1976 р. н, керуючи технічно справним автомобілем «Hyundai-Sonata», рухався по проїзній частині проспекту Лобановського. В цей час позаду перебував автомобіль «ИЖ-21251», який рухався по проспекту Лобановського зі сторони Севастопольської площі в напрямку Деміївської площі в місті Києві, в другій смузі.

«Під час керування обвинувачений допустив порушення вимог Правил дорожнього руху України, здійснюючи маневр зі зміни смуги руху, перетнув суцільну лінію, перетинати яку заборонено, не надавши дорогу автомобілю «ИЖ-21251».

В результаті зіткнення один з пасажирів автомобіля «ИЖ-21251» від отриманих тілесних ушкоджень помер, а водій та ще двоє пасажирів отримали тяжке та середньої тяжкості тілесні ушкодження», - сказано у повідомленні.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 31 жовтня обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 років.

Обвинуваченого взято під варту в залі суду.

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