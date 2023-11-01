Пошкодження культурних пам’яток російськими обстрілами: у Чернігові запрацювала місія ЮНЕСКО

Метою місії є пошук та збір інформації про пошкодження історичних та культурних споруд.

Фото: МКІП

У Чернігові розпочала роботу місія ЮНЕСКО. Протягом цього тижня вона оцінюватиме пошкодження, завдані пам’яткам культурної спадщини міста в результаті російських ракетних атак, повідомляє Міністерство культури.

Місія планує зібрати дані про пошкоджені об’єкти, серед яких — П’ятницька церква, Антонієві печери, Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка та інші. Після збору відповідної документації та інформації буде підготовлено план реабілітації цих об’єктів.

Місія працюватиме в Чернігові в рамках реалізації проєкту «Підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО: реагування на надзвичайні ситуації для всесвітньої спадщини та культурних цінностей: оцінка збитків та захист».

У роботі місії беруть участь представники міжнародних організацій, зокрема ІККРОМ та ЮНЕСКО, а також вітчизняні фахівці в галузі культури.

Метою місії є пошук та збір інформації про пошкодження історичних та культурних споруд. Після того, як усю інформацію опрацюють, представники місії створять план з реабілітації пошкоджень.

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