Пошкодження культурних пам’яток російськими обстрілами: у Чернігові запрацювала місія ЮНЕСКО

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У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

КСУ визнав неконституційним припис закону державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції стосовно безальтернативності штрафу

Вказаний припис безальтернативно передбачає, що на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів або яку згідно із законом вважають такою, що ввела в обіг товари, які не відповідають установленим вимогам, має бути накладений штраф 51 000 грн.

НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

До змін НАЗК мало обов’язково мати свого представника у комісії, яка визначає напрям використання коштів.

Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями

Суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи.

Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

  1. В Україні

Пошкодження культурних пам’яток російськими обстрілами: у Чернігові запрацювала місія ЮНЕСКО

21:35, 1 листопада 2023
Метою місії є пошук та збір інформації про пошкодження історичних та культурних споруд.
Пошкодження культурних пам’яток російськими обстрілами: у Чернігові запрацювала місія ЮНЕСКО
Фото: МКІП
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У Чернігові розпочала роботу місія ЮНЕСКО. Протягом цього тижня вона оцінюватиме пошкодження, завдані пам’яткам культурної спадщини міста в результаті російських ракетних атак, повідомляє Міністерство культури.

Місія планує зібрати дані про пошкоджені об’єкти, серед яких — П’ятницька церква, Антонієві печери, Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка та інші. Після збору відповідної документації та інформації буде підготовлено план реабілітації цих об’єктів. 

Місія працюватиме в Чернігові в рамках реалізації проєкту «Підтримка України в галузі культури та освіти через ЮНЕСКО: реагування на надзвичайні ситуації для всесвітньої спадщини та культурних цінностей: оцінка збитків та захист».  

У роботі місії беруть участь представники міжнародних організацій, зокрема ІККРОМ та ЮНЕСКО, а також вітчизняні фахівці в галузі культури.

Метою місії є пошук та збір інформації про пошкодження історичних та культурних споруд. Після того, як усю інформацію опрацюють, представники місії створять план з реабілітації пошкоджень. 

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