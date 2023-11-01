Повреждение культурных памятников российскими обстрелами: в Чернигове заработала миссия ЮНЕСКО

Целью миссии является поиск и сбор информации о повреждениях исторических и культурных сооружений.

Фото: МКИП

В Чернигове начала работу миссия ЮНЕСКО. В течение этой недели она будет оценивать повреждения, причиненные памятникам культурного наследия города в результате российских ракетных атак, сообщает Министерство культуры.

Миссия планирует собрать данные о поврежденных объектах, среди которых - Пятницкая церковь, Антониевы пещеры, Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Т. Г. Шевченко и другие. После сбора соответствующей документации и информации будет подготовлен план реабилитации объектов.

Миссия будет работать в Чернигове в рамках реализации проекта "Поддержка Украины в области культуры и образования через ЮНЕСКО: реагирование на чрезвычайные ситуации для всемирного наследия и культурных ценностей: оценка убытков и защита".

В работе миссии принимают участие представители международных организаций, в частности, ИККРОМ и ЮНЕСКО, а также отечественные специалисты в области культуры.

Целью миссии является поиск и сбор информации о повреждениях исторических и культурных сооружений. После того, как всю информацию проработают, представители миссии создадут план по реабилитации повреждений.

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