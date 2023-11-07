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В Киеве коммунальщики сажают устойчивые к ураганам и городским условиям деревья

07:00, 7 ноября 2023
Устойчивые к сложным условиям деревья сажают возле метро «Бориспольская», а в будущем - и в Дарницком районе столицы.
В Киеве коммунальщики сажают устойчивые к ураганам и городским условиям деревья
Источник фото: Facebook / Александр Возный
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Киевские коммунальные предприятия, ответственные за озеленение города, получили новое задание - высадить растения, которые обладают высокой устойчивостью к ураганам и сложным городским условиям. Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Он отметил необходимость обратить внимание на выбор растений, которые способны выдерживать атаки стихий и агрессивных условий городской среды. Эта инициатива стала актуальной после разрушительного урагана, который обрушился на город 28 октября и привел к свержению или повреждению более 1300 деревьев в Киеве.

В связи с этим, коммунальные службы начали высадку платанов, которые славятся своей устойчивостью к погодным условиям и агрессивной среде города. Одно из таких мероприятий состоялось сегодня на проспекте Бажана, недалеко от станции метро «Бориспольская». Более 50 платанов были высажены на этом участке.

По данным Александра Возного, в ближайшем будущем еще 90 платанов будет высажено в Дарницком районе города. В общем, уже с начала осеннего сезона в Киеве высадили более 1,7 тысячи деревьев, почти 24 тысячи кустов и украсили город около 900 тысячами многолетних цветов.

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