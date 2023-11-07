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Какие полномочия у руководителя по электронному документообороту с налоговой: разъяснение

12:16, 7 ноября 2023
Руководитель налогоплательщика определяет, изменяет перечень уполномоченных лиц, наделяемых правом подписания, представления, получения ими документов и информации через е-кабинет от имени налогоплательщика, и определяет их полномочия.
Какие полномочия у руководителя по электронному документообороту с налоговой: разъяснение
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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, какие полномочия у руководителя по е-документообороту с налоговой.

Так, согласно п. 42.6 НКУ электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом осуществляется в соответствии с НКУ, законами Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» с изменениями и дополнениями, от 05.10.2017 №215 -VIII «Об электронных доверительных услугах» с изменениями и дополнениями без заключения соответствующего договора.

Руководитель налогоплательщика определяет, изменяет перечень уполномоченных лиц налогоплательщика, которые наделяются правом подписания, представления, получения ими документов и информации через электронный кабинет от имени налогоплательщика и определяет их полномочия.

Налогоплательщик становится субъектом электронного документооборота после отправки в контролирующий орган первого любого электронного документа в установленном формате с соблюдением требований Закона №851 и Закона №2155.

Электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом прекращается исключительно в случаях:

  • получение информации от квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг о завершении срока действия (или отмены) квалифицированного сертификата открытого ключа руководителя налогоплательщика;
  • получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об изменении руководителя налогоплательщика;
  • получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения юридического лица;
  • наличия в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков информации о прекращении предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя или независимой профессиональной деятельности физического лица;
  • наличия в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков информации о закрытии регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в связи со смертью.

Порядок обмена электронными документами налогоплательщика и контролирующего органа утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

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