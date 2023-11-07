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  1. В Україні

Які повноваження у керівника щодо електронного документообігу з податковою: роз’яснення

12:16, 7 листопада 2023
Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через е-кабінет від імені платника податків, та визначає їхні повноваження.
Які повноваження у керівника щодо електронного документообігу з податковою: роз’яснення
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Державна податкова служба у Дніпропетровській області роз’яснила, які повноваження у керівника щодо е-документообігу з податковою.

Так, згідно з п. 42.6 ПКУ електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями, від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями без укладення відповідного договору.

Керівник платника податків визначає, змінює перелік уповноважених осіб платника податків, які наділяються правом підписання, подання, отримання ними документів та інформації через електронний кабінет від імені платника податків, та визначає їхні повноваження.

Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог Закону №851 та Закону №2155.

Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом припиняється виключно у випадках:

  • отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника платника податків;
  • отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків;
  • отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
  • наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;
  • наявності в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв’язку зі смертю.

Порядок обміну електронними документами платника податків та контролюючого органу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

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