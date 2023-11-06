Комітет Верховної Ради підтримав продовження воєнного стану і мобілізації

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав ініціативу продовжити мобілізацію та воєнний стан на 90 днів.

Фото: ВРУ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради підтримав ініціативу продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів.

"Щойно наш комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів", - написав Арахамія.

Він додав, що воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Далі законопроекти має ухвалити Рада.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 6 листопада зареєстрував у Верховній Раді законопроекти 10211 та 10212 про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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