Комитет Верховной Рады поддержал продолжение военного положения и мобилизации

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал инициативу продлить мобилизацию и военное положение на 90 дней.

Фото: ВРУ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады поддержал инициативу продлить мобилизацию и военное положение в Украине на 90 дней.

"Только что наш комитет поддержал продление срока действия военного положения и продление срока проведения общей мобилизации еще на 90 дней", - написал Арахамия.

Он добавил, что военное положение и мобилизация будут действовать в Украине до 14 февраля 2024 года.

Далее законопроекты должны быть приняты Радой.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 6 ноября зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты 10211 и 10212 о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

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