Tesla для всех: сколько будет стоить первый бюджетный электромобиль Маска

Илон Маск планирует создать автомобиль стоимостью 25 тысяч евро (26838 долларов).

Tesla планирует создать автомобиль стоимостью 25 тысяч евро (26 838 долларов) на своем заводе под Берлином, что станет долгожданным событием для производителя электромобилей, нацеленного на их массовое использование. Об этом сообщает Reuters.

Так, генеральный директор компании Илон Маск посетил завод в Грюнхайде и поблагодарил работников за их упорный труд и проинформировал сотрудников о планах по производству автомобиля стоимостью 25 тысяч евро. Точная дата начала производства пока неизвестна.

В настоящее время немецкий завод производит Model Y, самый продаваемый электромобиль в Европе.

Издание отмечает, что Маск давно планировал сделать более доступный электромобиль, но в 2022 году заявил, что еще не овладел технологией, и отложил этот план в длинный ящик.

Однако в сентябре, по информации издания, стало известно, что автопроизводитель приближается к инновации, которая позволит ему отливать под давлением почти всю нижнюю часть электромобиля, что станет прорывом, который ускорит производство и снизит издержки.

Выход на массовый рынок имеет решающее значение для достижения цели Tesla по увеличению поставок автомобилей до 20 миллионов к 2030 году, что в 10 раз превышает текущие показатели.

Но слабая экономика и высокие процентные ставки ударили по спросу на электромобили, что заставило Tesla и других производителей снизить цены в последние месяцы, пытаясь увеличить продажи. Однако сейчас автопроизводитель планирует удвоить мощность немецкого завода до 1 миллиона автомобилей в год.

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