Под Черкассами 10-летний мальчик отравился грибами: подробности и что нужно знать о грибах в питании

В Черкасской области 10-летний мальчик попал в больницу из-за отравления грибами. Произошло это во время прогулки по лесу с родителями. Об этом сообщили в Черкасском областном ЦКПБ.
Отмечается, что ребенок съел неизвестные серые грибы, и через два часа почувствовал симптомы отравления. Сейчас мальчик в состоянии средней тяжести находится в больнице.
В Черкасском областном ЦКПБ отметили, что употребление грибов небезопасно, особенно для детей до 5-7 лет. Детский организм не может эффективно перерабатывать хитин, содержащийся в грибах.
С целью недопущения отравлений дикорастущими грибами важно:
- не давать грибы детям до 5-7 лет
- не собирать и не употреблять в пищу незнакомые или сомнительные грибы
- не есть сырые грибы на вкус
- дома еще раз проверить собранные грибы, все сомнительные выбросить
- следить за поведением детей в лесу
Готовить грибы нужно в течение первых суток после сбора. Варить их надо не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса.
Хранить блюда с грибами нужно в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
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