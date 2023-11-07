Под Черкассами 10-летний мальчик отравился грибами: подробности и что нужно знать о грибах в питании

Мальчик съел неизвестные серые грибы и через два часа у него появились симптомы отравления.

В Черкасской области 10-летний мальчик попал в больницу из-за отравления грибами. Произошло это во время прогулки по лесу с родителями. Об этом сообщили в Черкасском областном ЦКПБ.

Отмечается, что ребенок съел неизвестные серые грибы, и через два часа почувствовал симптомы отравления. Сейчас мальчик в состоянии средней тяжести находится в больнице.

В Черкасском областном ЦКПБ отметили, что употребление грибов небезопасно, особенно для детей до 5-7 лет. Детский организм не может эффективно перерабатывать хитин, содержащийся в грибах.

С целью недопущения отравлений дикорастущими грибами важно:

не давать грибы детям до 5-7 лет

не собирать и не употреблять в пищу незнакомые или сомнительные грибы

не есть сырые грибы на вкус

дома еще раз проверить собранные грибы, все сомнительные выбросить

следить за поведением детей в лесу

Готовить грибы нужно в течение первых суток после сбора. Варить их надо не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса.

Хранить блюда с грибами нужно в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

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