Під Черкасами 10-річний хлопчик отруївся грибами: подробиці та що треба знати про гриби в харчуванні

Хлопчик з’їв невідомі сірі гриби, і через дві години у нього з’явилися симптоми отруєння.

фото від freepik

У Черкаській області 10-річний хлопчик потрапив до лікарні через отруєння грибами. Сталося це під час прогулянки лісом з батьками. Про це повідомили у Черкаському обласному ЦКПХ.

Зазначається, що дитина з’їла невідомі сірі гриби, і через дві години відчула симптоми отруєння.

Зараз хлопчик у стані середньої важкості перебуває у лікарні.

У Черкаському обласному ЦКПХ зазначили, що вживання грибів небезпечне, особливо для дітей до 5-7 років. Дитячий організм не може ефективно переробляти хітин, який міститься в грибах.

З метою недопущення отруєнь дикорослими грибами, важливо:

не давати гриби дітям до 5-7 років

не збирати та не вживати в їжу незнайомі або сумнівні гриби

не їсти сирі гриби на смак

вдома ще раз перевірити зібрані гриби, всі сумнівні викинути

слідкувати за поведінкою дітей у лісі

Готувати гриби потрібно протягом першої доби після збирання. Варити їх треба щонайменше тричі, щоразу у свіжій підсоленій воді не менш як пів години.

Зберігати страви з грибами трба в холодильнику в емальованому посуді не більше ніж добу.

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