Під Черкасами 10-річний хлопчик отруївся грибами: подробиці та що треба знати про гриби в харчуванні

У Черкаській області 10-річний хлопчик потрапив до лікарні через отруєння грибами. Сталося це під час прогулянки лісом з батьками. Про це повідомили у Черкаському обласному ЦКПХ.
Зазначається, що дитина з’їла невідомі сірі гриби, і через дві години відчула симптоми отруєння.
Зараз хлопчик у стані середньої важкості перебуває у лікарні.
У Черкаському обласному ЦКПХ зазначили, що вживання грибів небезпечне, особливо для дітей до 5-7 років. Дитячий організм не може ефективно переробляти хітин, який міститься в грибах.
З метою недопущення отруєнь дикорослими грибами, важливо:
- не давати гриби дітям до 5-7 років
- не збирати та не вживати в їжу незнайомі або сумнівні гриби
- не їсти сирі гриби на смак
- вдома ще раз перевірити зібрані гриби, всі сумнівні викинути
- слідкувати за поведінкою дітей у лісі
Готувати гриби потрібно протягом першої доби після збирання. Варити їх треба щонайменше тричі, щоразу у свіжій підсоленій воді не менш як пів години.
Зберігати страви з грибами трба в холодильнику в емальованому посуді не більше ніж добу.
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