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Tesla для всіх: скільки коштуватиме перший бюджетний електромобіль Маска

00:00, 7 листопада 2023
Ілон Маск планує створити автомобіль вартістю 25 тисяч євро (26 838 доларів).
Tesla для всіх: скільки коштуватиме перший бюджетний електромобіль Маска
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Tesla планує створити автомобіль вартістю 25 тисяч євро (26 838 доларів) на своєму заводі під Берліном, що стане довгоочікуваною подією для виробника електромобілів, який націлений на їхнє масове використання. Про це повідомляє Reuters.

Так, генеральний директор компаніїї Ілон Маск відвідав завод у Грюнхайде і подякував працівникам за їхню наполегливу працю та поінформував співробітників про плани з виробництва автомобіля вартістю 25 тисяч євро. Точна дата початку виробнцтва поки невідома.

Наразі німецький завод виробляє Model Y, найбільш продаваний електромобіль в Європі.

Видання зазначає, що Маск давно планував зробити більш доступний електромобіль, але в 2022 році заявив, що ще не опанував технологію, і відклав цей план у довгу шухляду.

Проте у вересні, за інформацією видання, стало відомо, що автовиробник наближається до інновації, яка дозволить йому відливати під тиском майже всю нижню частину електромобіля, що стане проривом, який прискорить виробництво і знизить витрати.

Вихід на масовий ринок має вирішальне значення для досягнення мети Tesla щодо збільшення поставок автомобілів до 20 мільйонів до 2030 року, що в 10 разів перевищує поточні показники.

Але слабка економіка і високі відсоткові ставки вдарили по попиту на електромобілі, що змусило Tesla та інших виробників знизити ціни в останні місяці, намагаючись збільшити продажі. Проте зараз автовиробник планує подвоїти потужність німецького заводу до 1 мільйона автомобілів на рік.

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