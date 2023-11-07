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У Києві комунальники саджають стійкі до буревіїв та міських умов дерева

07:00, 7 листопада 2023
Стійкі до складних умов дерева саджають біля метро «Бориспільська», а в майбутньому – і в Дарницькому районі столиці.
У Києві комунальники саджають стійкі до буревіїв та міських умов дерева
Джерело фото: Facebook / Олександр Возний
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Київські комунальні підприємства, відповідальні за озеленення міста, отримали нове завдання – висадити рослини, які володіють високою стійкістю до буревіїв та складних міських умов. Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Він наголосив на необхідності звернути увагу на вибір рослин, які здатні витримувати атаки стихій та агресивних умов міського середовища. Ця ініціатива стала актуальною після руйнівного буревію, який обрушився на місто 28 жовтня і призвів до повалення або пошкодження понад 1300 дерев у Києві.

У зв'язку з цим, комунальні служби розпочали висаджування платанів, які славляться своєю стійкістю до погодних умов та агресивного середовища міста. Один із таких заходів відбувся сьогодні на проспекті Бажана, неподалік від станції метро «Бориспільська». Понад 50 платанів були висаджені на цій ділянці.

За даними Олександра Возного, в найближчому майбутньому ще 90 платанів буде висаджено в Дарницькому районі міста. Загалом, вже з початку осіннього сезону у Києві висадили понад 1,7 тисячі дерев, майже 24 тисячі кущів і прикрасили місто близько 900 тисячами багаторічних квітів.

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