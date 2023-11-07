Помогал уклонистам оформить группу инвалидности: в Киеве будут судить военнослужащего

Военнослужащий способствовал признанию призывников непригодными к службе.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве будут судить военнослужащего, который помогал уклонистам оформить группу инвалидности. Действовал он в сговоре с работниками военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что за вознаграждение в размере 5 000 долларов США военнослужащий в сговоре с работниками военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК способствовал в признании мужчин призывного возраста непригодными к военной службе путем получения ими группы инвалидности.

«Фигуранта правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи объявили нарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды», - сказано в сообщении.

На время проведения досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Полицейские направили обвинительный акт в отношении мужчины в суд для рассмотрения дела по существу. Ему грозит штраф от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В отношении других должностных лиц, причастных к масштабной коррупционной схеме по уклонению от призыва на военную службу, материалы выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи.

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