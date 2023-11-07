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Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

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  1. В Україні

Допомагав ухилянтам оформити групу інвалідності: у Києві судитимуть військовослужбовця

15:24, 7 листопада 2023
Військовослужбовець сприяв у визнанні призовників непридатними до служби.
Допомагав ухилянтам оформити групу інвалідності: у Києві судитимуть військовослужбовця
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві судитимуть військовослужбовця, який допомагав ухилянтам оформити групу інвалідності. Діяв він у змові із працівниками військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що за винагороду у розмірі 5 000 доларів США військовослужбовець у змові із працівниками військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК сприяв у визнанні чоловіків призовного віку непридатними до військової служби шляхом отримання ними групи інвалідності.

«Фігуранта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2  Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди», - сказано у повідомленні.

На час проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Наразі поліцейські скерували обвинувальний акт відносно чоловіка до суду для розгляду справи по суті. Йому загрожує штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Відносно інших посадових осіб, які причетні до масштабної корупційної схеми з ухилення від призову на військову службу, матеріали виділені в окреме провадження.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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