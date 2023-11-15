На Закарпатье задержали мужчину, который планировал пересечь границу с Румынией, чтобы попасть к любимой в США

Украинец через трое суток блужданий решил позвонить спасателям.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который три дня бродил по горам в поисках границы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как пишут в ГПСУ, 27-летний мужчина самостоятельно проложил себе маршрут преодоления карпатского высокогорья, но через трое суток блужданий решил позвонить спасателям.

Были организованы общие поиски, к которым привлекли военнослужащих. За 6 километров до границы обессилевшего и растерянного искателя приключений обнаружили и доставили в пограничное подразделение.

В ГПСУ пишут, что мужчина признался, что намеревался незаконно пересечь границу с Румынией, а конечной целью путешествия должны были стать США, где проживает его возлюбленная.

На правонарушителя составили протокол о совершении им админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направили в суд.

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