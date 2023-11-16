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Google разработал метеорологическую ИИ-модель GraphCast

08:34, 16 ноября 2023
GraphCast с точностью 90% прогнозирует погоду на 10 дней.
Google разработал метеорологическую ИИ-модель GraphCast
Источник фото: New York Post
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Компания Google DeepMind разработала новую метеорологическую модель, основанную на искусственном интеллекте и способную прогнозировать погоду на 10 дней с точностью до минуты. Об этом говорится в Science.

Новая метеорологическая модель, известная как GraphCast, использует данные о погоде, собранные за последние четыре десятилетия, и продемонстрировала чрезвычайно высокую точность, превосходя традиционные методы прогнозирования погоды на 90%.

GraphCast использует архитектуру машинного обучения, основанную на исторических данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), позволяя предсказывать погоду на 10 дней за одну минуту.

Во время тестирования новая модель продемонстрировала значительно лучшую производительность по сравнению с лидером в сфере, традиционно используемой системой ECMWF. В результате анализа 1380 показателей погоды GraphCast обошла ECMWF в 90% случаев.

Зато GraphCast имеет свои ограничения: она не может предоставлять подробных прогнозов на долгий срок или предсказывать ураганы, поэтому пока уступает традиционным технологиям.

Авторы исследования не считают, что GraphCast может полностью заменить традиционные методы прогнозирования, однако они верят в его потенциал в физических науках и возможности совершенствования существующих методов.

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