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Подрезали авто, избили и забрали 200 000 грн: во Львовской области суд наказал вора

10:09, 16 ноября 2023
Циническое ограбление водителя произошло на автодороге «Киев-Чоп».
Подрезали авто, избили и забрали 200 000 грн: во Львовской области суд наказал вора
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На Львовщине 31-летний мужчина признан виновным в грабеже. Он приговорен к 11 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией всего его имущества. Об этом сообщил официальный сайт Львовской областной прокуратуры.

Как отмечает ведомство, группа лиц напала и ограбила водителя на автодороге «Киев-Чоп». В тот день осужденный вместе с сообщником заметили женщину, которая в банкомате снимала наличные. Тогда у них возник замысел ее ограбить, и они начали преследовать ее.

Когда женщина села в машину и уехала за город, они продолжили преследование на своем автомобиле.

«По дороге мужчины подрезали автомобиль женщины, в результате чего она вынуждена была остановиться на обочине. Потерпевшая открыла окно, чтобы узнать причину ДТП и нападавшие воспользовались этим. Осужденный сразу через окно начал наносить ей удары кулаками по голове, в тот момент его подельник из салона автомобиля украл ее сумку, в которой находилось более 200 тыс грн», - говорится в сообщении.

После содеянного фигуранты сразу скрылись с места происшествия. В настоящее время осужденный уже отбывает наказание.

Материалы в отношении сообщника выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киевской области двое мужчин признаны виновными в разбойном нападении и умышленном убийстве. Они приговорены к максимальному сроку наказания – пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

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