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Підрізали авто, побили та забрали 200 000 грн: на Львівщині суд покарав крадія

10:09, 16 листопада 2023
Цинічне пограбування водійки сталося на автодорозі «Київ-Чоп».
Підрізали авто, побили та забрали 200 000 грн: на Львівщині суд покарав крадія
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На Львівщині 31-річного чоловіка визнано винним у грабежі. Його засуджено до 11 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього його майна. Про це повідомив офіційний сайт Львівської обласної прокуратури.

Як зазначає відомство, група осіб напала та пограбувала водійку на автодорозі «Київ-Чоп». В той день засуджений разом із спільником помітили жінку, яка в банкоматі знімала готівку. Тоді в них виник задум її пограбувати і вони почали переслідувати її.

Коли жінка сіла в машину та поїхала за місто, вони продовжили переслідування на своєму авто.

«По дорозі чоловіки підрізали автомобіль жінки, внаслідок чого вона змушена була зупинитись на обочині. Потерпіла відчинила вікно, щоб дізнатись причину ДТП і нападники скористались цим. Засуджений одразу через вікно почав наносити їй удари кулаками по голові, у той момент його спільник з салону автомобіля викрав її сумку, у якій знаходилось понад 200 тис грн», - сказано у повідомленні.

Після скоєного фігуранти одразу втекли з місця події. Наразі засуджений вже відбуває покарання.

Матеріали відносно спільника виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що на Київщині двох чоловіків визнано винними у розбійному нападі та умисному вбивстві. Їх засуджено до максимального терміну покарання – довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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