Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому треба врегулювати роботу Telegram-каналів

Базова вимога до Telegram-каналів, за словами Олексія Данілова, це деанонімізація їхньої діяльності.

Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що міністр юстиції Денис Малюська винен у тому, що законопроект про декларування чиновників не сподобався Єврокомісії.

День подяки та Різдво, - що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України

У США наближаються свята, і політики остерігаються залишити працівників без зарплати.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя

У вилученому НАБУ телефоні судді Іллі Лонського знайшли листування щодо його спроб «вирішити питання» з іншими суддями Приморського суду.

  1. В Україні

Вбили та пограбували слідчу у неї вдома: на Київщині суд покарав зловмисників

23:59, 13 листопада 2023
Один з нападників раніше судимий за умисне вбивство односельчанина.
Вбили та пограбували слідчу у неї вдома: на Київщині суд покарав зловмисників
Фото: kobl.gp.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Київщині двох чоловіків визнано винними у розбійному нападі та умисному вбивстві. Їх засуджено до максимального терміну покарання – довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, передає Київська обласна прокуратура.

У відомстві зазначають, у серпні 2014 року близько 3-ї години ранку засуджені через вікно проникли до будинку в селі Плесецьке.

«В той момент там перебували слідча міліції, її матір та двоє дітей віком 5 і 8 років. Спочатку нападники побили старшу жінку цвяходером до втрати свідомості. Потім зайшли до іншої кімнати, де перебувала господарка дому.

Один з нападників вихопив у жінки травматичний пістолет, яким вона намагалася захиститися, та з близької відстані здійснив у неї постріли. У той же час його спільник бив потерпілу цвяходером по голові та тілу», - сказано у повідомленні.

Після того, як жінка перестала подавати ознаки життя, вони викрали гроші, золоті прикраси та зникли з місця злочину.

Нападників встановили та затримали впродовж декількох днів. Один з них раніше судимий за умисне вбивство односельчанина.

В суді засуджені своєї вини не визнавали. Проте на підставі наданих прокурором неспростовних доказів суд визнав їх винними, а також зобов’язав сплатити потерпілій стороні понад 2,5 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики