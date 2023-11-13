Вбили та пограбували слідчу у неї вдома: на Київщині суд покарав зловмисників

Один з нападників раніше судимий за умисне вбивство односельчанина.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині двох чоловіків визнано винними у розбійному нападі та умисному вбивстві. Їх засуджено до максимального терміну покарання – довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, передає Київська обласна прокуратура.

У відомстві зазначають, у серпні 2014 року близько 3-ї години ранку засуджені через вікно проникли до будинку в селі Плесецьке.

«В той момент там перебували слідча міліції, її матір та двоє дітей віком 5 і 8 років. Спочатку нападники побили старшу жінку цвяходером до втрати свідомості. Потім зайшли до іншої кімнати, де перебувала господарка дому.

Один з нападників вихопив у жінки травматичний пістолет, яким вона намагалася захиститися, та з близької відстані здійснив у неї постріли. У той же час його спільник бив потерпілу цвяходером по голові та тілу», - сказано у повідомленні.

Після того, як жінка перестала подавати ознаки життя, вони викрали гроші, золоті прикраси та зникли з місця злочину.

Нападників встановили та затримали впродовж декількох днів. Один з них раніше судимий за умисне вбивство односельчанина.

В суді засуджені своєї вини не визнавали. Проте на підставі наданих прокурором неспростовних доказів суд визнав їх винними, а також зобов’язав сплатити потерпілій стороні понад 2,5 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

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