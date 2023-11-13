Убили и ограбили следователя у нее дома: в Киевской области суд наказал злоумышленников

Один из нападавших ранее судим за умышленное убийство односельчанина.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киевской области двое мужчин признаны виновными в разбойном нападении и умышленном убийстве. Они приговорены к максимальному сроку наказания – пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, передает Киевская областная прокуратура.

В ведомстве отмечают, в августе 2014 года около 3 часов утра осужденные через окно проникли в дом в селе Плесецкое.

«В тот момент там находились следственная милиция, ее мать и двое детей в возрасте 5 и 8 лет. Сначала нападавшие избили старшую женщину гвоздодером до потери сознания. Потом зашли в другую комнату, где находилась хозяйка дома.

Один из нападавших выхватил у женщины травматический пистолет, которым она пыталась защититься, и с близкого расстояния произвел у нее выстрелы. В то же время его сообщник избивал потерпевшую гвоздодером по голове и телу», - говорится в сообщении.

После того, как женщина перестала подавать признаки жизни, они похитили деньги, золотые украшения и скрылись с места преступления.

Нападавших установили и задержали через несколько дней. Один из них ранее судим за умышленное убийство односельчанина.

В суде осужденные своей вины не признавали. Однако на основании предоставленных прокурором неопровержимых доказательств суд признал их виновными, а также обязал уплатить потерпевшей стороне более 2,5 млн грн материального и морального ущерба.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

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