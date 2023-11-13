Выплаты от Красного Креста: кто может претендовать на денежную помощь

ВПЛ и другие жители Ивано-Франковска могут получить денежную помощь от Красного Креста.

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Жители Ивано-Франковске, среди них и ветераны войны, могут рассчитывать на финансовую помощь от Красного Креста. Ивано-Франковская областная организация Общества Красного Креста Украины, по инициативе Швейцарского Красного Креста, начала прием заявок на получение целевой и многоцелевой денежной помощи, как сообщается на официальной странице организации в Facebook.

Целевую финансовую поддержку могут получить ветераны, которые являются резидентами Ивано-Франковской области и одновременно выполняют один из следующих критериев:

Воспитывают ребенка с инвалидностью;

Имеют инвалидность I или II группы;

Самостоятельно воспитывают ребенка и не получают материальной поддержки на воспитание или алиментов от другого родителя.

Многоцелевая помощь доступна жителям объединенной территориальной общины, которые отвечают следующим условиям:

Имеют инвалидность I или II группы, обусловленную военной агрессией;

Являются переселенцами и воспитывают ребенка с инвалидностью;

Являются ветеранами с инвалидностью I или II группы.

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