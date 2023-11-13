Выплаты от Красного Креста: кто может претендовать на денежную помощь

Жители Ивано-Франковске, среди них и ветераны войны, могут рассчитывать на финансовую помощь от Красного Креста. Ивано-Франковская областная организация Общества Красного Креста Украины, по инициативе Швейцарского Красного Креста, начала прием заявок на получение целевой и многоцелевой денежной помощи, как сообщается на официальной странице организации в Facebook.
Целевую финансовую поддержку могут получить ветераны, которые являются резидентами Ивано-Франковской области и одновременно выполняют один из следующих критериев:
- Воспитывают ребенка с инвалидностью;
- Имеют инвалидность I или II группы;
- Самостоятельно воспитывают ребенка и не получают материальной поддержки на воспитание или алиментов от другого родителя.
Многоцелевая помощь доступна жителям объединенной территориальной общины, которые отвечают следующим условиям:
- Имеют инвалидность I или II группы, обусловленную военной агрессией;
- Являются переселенцами и воспитывают ребенка с инвалидностью;
- Являются ветеранами с инвалидностью I или II группы.
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