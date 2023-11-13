В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Кореей по кредитам

Ожидается, что Корея будет предоставлять льготные кредиты в поддержку Украины.

Источник фото: stopcor.org

Кабинет Министров Правительство зарегистрировало в Верховной Раде Украины законопроект под номером 0235 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества".

Указанный законопроект предусматривает ратификацию Соглашения, заключенного между Правительством Украины и Правительством Республики Корея, которое имеет целью обеспечение финансовой поддержки для реализации совместных проектов. Соглашение было заключено в городе Киеве 13 сентября 2023 года.

Ратификация этого Соглашения ожидается способствовать эффективному развитию экономического сотрудничества между Украиной и Республикой Корея. В частности, в результате соглашения Правительство Республики Корея будет предоставлять льготные кредиты от Фонда экономического развития и сотрудничества для воплощения совместных проектов и инициатив.

Законопроект ожидает дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде.

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