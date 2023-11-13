Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. В Украине

В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Кореей по кредитам

19:37, 13 ноября 2023
Ожидается, что Корея будет предоставлять льготные кредиты в поддержку Украины.
В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Кореей по кредитам
Источник фото: stopcor.org
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Кабинет Министров Правительство зарегистрировало в Верховной Раде Украины законопроект под номером 0235 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества".

Указанный законопроект предусматривает ратификацию Соглашения, заключенного между Правительством Украины и Правительством Республики Корея, которое имеет целью обеспечение финансовой поддержки для реализации совместных проектов. Соглашение было заключено в городе Киеве 13 сентября 2023 года.

Ратификация этого Соглашения ожидается способствовать эффективному развитию экономического сотрудничества между Украиной и Республикой Корея. В частности, в результате соглашения Правительство Республики Корея будет предоставлять льготные кредиты от Фонда экономического развития и сотрудничества для воплощения совместных проектов и инициатив.

Законопроект ожидает дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики