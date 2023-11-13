В Украине работают над созданием Государственного реестра лиц, пострадавших от вооруженной агрессии рф

В Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает определение правовых основ создания и функционирования Государственного реестра лиц, ставших жертвами вооруженной агрессии рф.

Источник фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект, который ставит целью упорядочение учета лиц, чья жизнь и здоровье пострадали в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

Законопроект "Об учете лиц, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины" (рег. № 1️0️2️5️6️) предусматривает определение правовых и организационных основ создания и функционирования Государственного реестра лиц, ставших жертвами вооруженной агрессии рф. В рамках реестра будет обеспечен учет граждан, пострадавших в результате агрессии России против Украины.

Одной из ключевых инициатив является внедрение эффективных информационных обменов между государственными информационными системами по учету граждан, пострадавших в результате агрессии РФ. Это будет способствовать оптимальному обмену информацией и оказанию помощи этим лицам.

Законопроект также предусматривает учет расходов государственного и местных бюджетов, а также бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки лицам, пострадавшим в результате агрессии рф против Украины. Это имеет целью обеспечение эффективного использования бюджетных средств для обеспечения потребностей пострадавших граждан.

Законопроект будет подвергнут обсуждению и голосованию в Верховной Раде Украины, где решится его дальнейшая судьба.

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