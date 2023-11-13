В Україні працюють над створенням Державного реєстру осіб, які постраждали від збройної агресії рф

У Раді зареєстрували законопроект, який передбачає визначення правових основ створення та функціонування Державного реєстру осіб, які стали жертвами збройної агресії рф.

Джерело фото: rada.gov.ua

У Верховній Раді України зареєстровано новий законопроект, який ставить за мету впорядкування обліку осіб, чиє життя та здоров'я постраждало внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

Законопроект «Про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії російської федерації проти України» (реєстр. № 1️0️2️5️6️) передбачає визначення правових та організаційних основ створення та функціонування Державного реєстру осіб, які стали жертвами збройної агресії рф. У рамках реєстру буде забезпечено облік громадян, які постраждали внаслідок агресії росії проти України.

Однією з ключових ініціатив є впровадження ефективних інформаційних обмінів між державними інформаційними системами щодо обліку громадян, які постраждали внаслідок агресії рф. Це сприятиме оптимальному обміну інформацією та наданню допомоги цим особам.

Законопроект також передбачає облік видатків державного та місцевих бюджетів, а також бюджетів соціальних фондів, пов'язаних з наданням допомоги та підтримки особам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України. Це має на меті забезпечення ефективного використання бюджетних коштів для забезпечення потреб постраждалих громадян.

Законопроект буде підданий обговоренню та голосуванню у Верховній Раді України, де вирішиться його подальша доля.

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