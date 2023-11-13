У Раді зареєстрували законопроект щодо ратифікації Угоди між Україною та Кореєю щодо кредитів

Очікується, що Корея надаватиме пільгові кредити на підтримку України.

Джерело фото: stopcor.org

Кабінет Міністрів Уряд зареєстрував у Верховній Раді України законопроект під номером 0235 «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва».

Зазначений законопроект передбачає ратифікацію Угоди, укладеної між Урядом України та Урядом Республіки Корея, яка має на меті забезпечення фінансової підтримки для реалізації спільних проектів. Угода була укладена в місті Києві 13 вересня 2023 року.

Ратифікація цієї Угоди очікується сприяти ефективному розвитку економічного співробітництва між Україною та Республікою Корея. Зокрема, у результаті угоди Уряд Республіки Корея надаватиме пільгові кредити від Фонду економічного розвитку і співробітництва для втілення спільних проектів та ініціатив.

Законопроект очікує подальший розгляд у Верховній Раді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.