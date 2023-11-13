Виплати від Червоного Хреста: хто може претендувати на грошову допомогу

ВПО та інші мешканці Івано-Франківська можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста.

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Мешканці Івано-Франківські, серед них і ветерани війни, можуть розраховувати на фінансову допомогу від Червоного Хреста. Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, за ініціативи Швейцарського Червоного Хреста, розпочала прийом заявок на отримання цільової та багатоцільової грошової допомоги, як повідомлено на офіційній сторінці організації у Facebook.

Цільову фінансову підтримку можуть отримати ветерани, які є резидентами Івано-Франківщини та водночас виконують один із таких критеріїв:

Виховують дитину з інвалідністю;

Мають інвалідність І чи II групи;

Самостійно виховують дитину і не отримують матеріальної підтримки на виховання або аліментів від іншого батька.

Багатоцільова допомога доступна мешканцям об'єднаної територіальної громади, які відповідають таким умовам:

Мають інвалідність І або II групи, зумовлену військовою агресією;

Є переселенцями і виховують дитину з інвалідністю;

Є ветеранами з інвалідністю І чи II групи.

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