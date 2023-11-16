Google розробив метеорологічну ШІ-модель GraphCast

GraphCast із точністю 90% прогнозує погоду на 10 днів.

Джерело фото: New York Post

Компанія Google DeepMind розробила нову метеорологічну модель, що базується на штучному інтелекті та здатна прогнозувати погоду на 10 днів з точністю до хвилини. Про це йдеться в Science.

Нова метеорологічна модель, відома як GraphCast, використовує дані про погоду, зібрані за останні чотири десятиліття, і продемонструвала надзвичайно високу точність, перевершуючи традиційні методи прогнозування погоди на 90%.

GraphCast використовує архітектуру машинного навчання, що базується на історичних даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), дозволяючи передбачати погоду на 10 днів за одну хвилину.

Під час тестування нова модель продемонструвала значно кращу продуктивність порівняно з лідером у сфері, традиційно використовуваною системою ECMWF. У результаті аналізу 1380 показників погоди GraphCast обійшла ECMWF в 90% випадків.

Натомість GraphCast має свої обмеження: вона не може надавати докладних прогнозів на довгий термін або передбачати урагани, тому наразі поступається традиційним технологіям.

Автори дослідження не вважають, що GraphCast може повністю замінити традиційні методи прогнозування, проте вони вірять у його потенціал у фізичних науках та можливості вдосконалення наявних методів.

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