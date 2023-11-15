На Закарпатті затримали чоловіка, який планував перетнути кордон з Румунією, щоб потрапити до коханої в США

Українець через три доби блукань вирішив зателефонувати рятувальникам.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який три дні блукав горами у пошуках кордону.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

Як пишуть у ДПСУ, 27-річний чоловік самостійно проклав собі маршрут подолання карпатського високогір’я, але через три доби блукань вирішив зателефонувати рятувальникам.

Було організовано спільні пошуки, до яких залучили військовослужбовців. За 6 кілометрів до кордону знесиленого та розгубленого шукача пригод виявили та доставили до прикордонного підрозділу.

У ДПСУ пишуть, що чоловік зізнався, що мав намір незаконно перетнути кордон з Румунією, а кінцевою метою подорожі мали стати США, де проживає його кохана.

На правопорушника склали протокол про вчинення ним адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду.

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