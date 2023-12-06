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  1. В Украине

Украинцы из малообеспеченных семей могут получить до 100 тысяч гривен на открытие собственного дела

14:48, 6 декабря 2023
Граждане из малообеспеченных семей могут получить от государства беспроцентный кредит на 3 года для финансирования собственного дела.
Украинцы из малообеспеченных семей могут получить до 100 тысяч гривен на открытие собственного дела
Источник фото: 5.ua
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Министерство социальной политики Украины сообщило о возобновлении программы поддержки "Рука помощи" для семей, которые стали жертвами военных действий российской федерации. Эта программа направлена на помощь лицам, которые потеряли имущество, работу и сбережения, чтобы предоставить им возможность вернуться к самостоятельной и экономически независимой жизни.

Программу "Рука помощи" предназначена для оказания поддержки малообеспеченным лицам для открытия собственного бизнеса. Суть программы заключается в том, что неработающие трудоспособные лица из числа малообеспеченных семей могут получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тысяч гривен для развития собственного бизнеса. Эти средства можно использовать на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития предпринимательской деятельности.

Эта программа также предоставляет возможность получить беспроцентный кредит от государства сроком на 3 года для начала бизнеса. Условия возврата этой помощи включают уплату ее единовременно в течение 30 календарных дней после окончания трехлетнего срока с даты ее получения или частями в соответствии с графиком, согласованным с центром занятости.

Однако, сумма финансовой помощи, которая возвращается, уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ. Особенно, избежать возврата помощи можно, если предприниматель платит налоги и сборы, превышая сумму полученной помощи, или в течение первого года с даты получения помощи нанимает работников из малообеспеченных семей на длительный срок.

Чтобы воспользоваться программой, лицо, которое намерено начать предпринимательскую деятельность, должно обратиться в ближайший Центр занятости и подать документы в Комиссию по вопросам предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.

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