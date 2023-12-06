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  1. В Україні

Українці з малозабезпечених сімей можуть отримати до 100 тисяч гривень на відкриття власної справи

14:48, 6 грудня 2023
Громадяни з малозабезпечених сімей можуть отримати від держави безвідсотковий кредит на 3 роки для фінансування власної справи.
Українці з малозабезпечених сімей можуть отримати до 100 тисяч гривень на відкриття власної справи
Джерело фото: 5.ua
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Міністерство соціальної політики України повідомило про відновлення програми підтримки «Рука допомоги» для родин, які стали жертвами воєнних дій російської федерації. Ця програма спрямована на допомогу особам, які втратили майно, роботу та заощадження, щоб надати їм можливість повернутися до самостійного та економічно незалежного життя.

Програму «Рука допомоги» призначена для надання підтримки малозабезпеченим особам для відкриття власного бізнесу. Суть програми полягає у тому, що непрацюючі працездатні особи з числа малозабезпечених сімей можуть отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тисяч гривень для розвитку власного бізнесу. Ці кошти можна використовувати на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку підприємницької діяльності.

Ця програма також надає можливість отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки для започаткування бізнесу. Умови повернення цієї допомоги включають сплату її одноразово протягом 30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її отримання або частинами відповідно до графіка, погодженого з центром зайнятості.

Однак, сума фінансової допомоги, яка повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ. Надто, уникнути повернення допомоги можна, якщо підприємець платить податки та збори, перевищуючи суму отриманої допомоги, або протягом першого року з дати отримання допомоги наймає працівників із малозабезпечених сімей на тривалий термін.

Щоб скористатися програмою, особа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність, повинна звернутися до найближчого Центру зайнятості та подати документи до Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї.

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