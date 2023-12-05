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  1. В Украине

Правоохранители расследуют законность поездок депутата от запрещенной ОПЗЖ за границу

14:26, 5 декабря 2023
ГБР расследует поездки за границу нардепа от запрещенной ОПЗЖ и возможную фальсификацию сведений о сроке, цели и страны командировки.
Правоохранители расследуют законность поездок депутата от запрещенной ОПЗЖ за границу
Источник фото: Офис Генпрокурора
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ГБР расследует возможную фальсификацию документов для выезда за границу народного депутата Украины IX созыва от запрещенной партии ОПЗЖ, который является членом Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, - сообщает Офис Генпрокурора. По данным СМИ, речь идет о нардепе Виталии Борте.

По инициативе Генерального прокурора в конце октября 2023 года было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины на основании материалов, которые накопило ГБР.

Расследование установило, что депутат, согласно распоряжению Председателя Верховной Рады Украины, дважды отправлялся в Венгрию: с 12 по 14 апреля и с 3 по 5 июля 2023 года.

Однако, после завершения сроков командировки, он не возвращался вовремя в Украину и посещал страны, такие как Венгрия, Турция, Соединенные Штаты Америки, Австрия, Германия, Италия и Франция по личным делам.

В рамках уголовного производства проводится проверка информации о возможном внесении ложных сведений о сроке, цели и странах командировки в документацию народного депутата Украины.

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