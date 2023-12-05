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  1. В Украине

Экс-замглавы ОТГ в Сумской области шпионил для рф: для маскировки даже прошел «плен»

14:12, 5 декабря 2023
По данным СБУ, он собирал разведданные на приграничной территории области.
Экс-замглавы ОТГ в Сумской области шпионил для рф: для маскировки даже прошел «плен»
Фото: СБУ
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Служба безопасности задержала экс-заместителя главы общины на Сумщине, который шпионил для фсб и собирал информацию о Силах обороны на территории области.

Как сообщает СБУ, мужчина был завербован еще до начала полномасштабного вторжения рф. До мая 2022 занимал должность заместителя одной из объединенных территориальных общин региона.

"Когда часть Сумщины оккупировали, злоумышленник выехал в рф через вражеский блокпост. На территории рф он встретился со своим куратором из фсб, от которого получил задание по разведывательно-подрывной деятельности в Украине", - говорится в сообщении.

Через несколько дней вражеский приспешник вернулся в пограничный район, часть которого еще была оккупирована, а свое исчезновение объяснял якобы пребыванием "в плену" у врага.

В должности заместителя председателя ОТГ он продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в пограничье.

Впоследствии, для расширения своих возможностей, мужчина уволился и устроился в местную агрофирму и под видом рабочих поездок разведывал информацию для захватчиков.

В частности, узнавал места базирования подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии, вовлеченных в оборону северо-восточных рубежей Украины.

Также предатель собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

Агент был задержан при попытке передать геолокации нескольких подразделений Сил обороны.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене и грозит пожизненное заключение.

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