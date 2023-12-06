Депутаты предлагают определить процедуру участия в общем собрании общества через представителей

Предлагается, чтобы при принятии решений на общем собрании участников общества представитель был обязан голосовать в соответствии с предоставленными ему задачами по голосованию.

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Как известно, согласно статье 33 Закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» участники общества принимают участие в общем собрании участников лично или через своих представителей. Народные депутаты от «Слуги народа» Николай Стефанчук, Иван Калаур и другие предлагают внести изменения в действующее законодательство об усовершенствовании корпоративного управления в обществах (законопроект 10304).

В частности, в этой статье определить, что участник общества может выдать своему представителю задачу по голосованию по повестке дня общего собрания участников.

И при принятии решений на общем собрании участников представитель должен голосовать в соответствии с предоставленными ему задачами по голосованию. Если представителю не было предоставлено задание по голосованию, он осуществляет голосование на общем собрании участников по собственному усмотрению.

Кроме того, установить, что доверенность на право участия и голосования на общем собрании участников, выданная участником - физическим лицом, удостоверяется нотариусом или другим должностным лицом, которое в соответствии с законом имеет право совершать такие нотариальные действия. Доверенность на право участия и голосования на общем собрании участников от имени юридического лица кажется его органом или другим лицом, уполномоченным на это учредительными документами такого юридического лица.

Также в законе предлагают определить, что предложения в повестку дня общего собрания участников вносятся с указанием сведений об участнике, который их вносит, размере его доли в уставном капитале, содержании предложения к вопросу и/или проекту решения.

В статье 39 закона установить, что единоличный исполнительный орган или член коллегиального исполнительного органа обязан предупредить в письменной форме общество о досрочном прекращении своих полномочий. Исполнительный орган общества в этом случае обязан инициировать созыв внеочередного общего собрания участников в порядке, предусмотренном Законом.

Следует отметить, что с этим законопроектом также связан законопроект 10305 об изменениях в Гражданский кодекс, о котором «Судебно-юридическая газета» писала ранее.

Автор: Наталя Мамченко

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