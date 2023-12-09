Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

У Верховній Раді з’явився черговий законопроект про внесення змін до Цивільного кодексу 10305. Авторами виступають зокрема Іван Калаур, Микола Стефанчук та інші народні депутати.

Як зазначають автори, проект Закону передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України, якими пропонується удосконалити положення щодо:

принципів виконання зобовʼязань органом або особою, яка відповідно до установчих документів чи закону виступає від імені юридичної особи;

визначення поняття прав учасників юридичної особи (корпоративних прав);

окреслення обʼєкта цивільних прав, що визначається часткою у статутному капіталі, акцією, паєм;

усунення недоліків юридичної техніки при визначенні переліку корпоративних прав учасників юридичної особи;

зміни підходу до визначення поняття корпоративних відносин, що підкріплено позиціями наукової спільноти та судової практики з розгляду корпоративних спорів;

закріплення обовʼязку юридичної особи вказувати інформацію про своє місцезнаходження в установчих документах.

Зокрема, пропонується уточнити, що орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобовʼязана діяти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами юридичної особи.

Крім того, встановити законодавчо, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

Також депутати пропонують відредагувати статтю 96-1 Цивільного кодексу, встановивши, що вона регулює права учасників (акціонерів, членів) юридичних осіб (корпоративні права).

«Права учасників юридичних осіб (корпоративні права) - це сукупність немайнових і майнових прав, що належать особі як учаснику (акціонеру, члену) юридичної особи, які вона здійснює відповідно до закону та установчого документа юридичної особи.

Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття права власності на частку (акцію, пай) у статутному капіталі юридичної особи.

Учасники (акціонери, члени) юридичної особи мають право у порядку, встановленому законом та установчим документом:

1) брати участь в управлінні юридичною особою. Обмеження права участі в управлінні юридичною особою встановлюються законом;

2) брати участь у розподілі прибутку юридичної особи і одержувати його частину (дивіденди), якщо така юридична особа має на меті одержання прибутку;

3) вийти з юридичної особи, окрім товариства з одним учасником;

4) відчужувати частку у статутному капіталі юридичної особи, акції, пай, що обумовлюють корпоративні права учасника;

5) одержувати інформацію про діяльність юридичної особи; 6) одержати частину майна юридичної особи у разі її ліквідації (право на ліквідаційну квоту).

Учасники юридичної особи можуть мати інші права, встановлені законом та установчим документом.

Законом можуть бути встановлені обмеження щодо володіння корпоративними правами для певного кола осіб. Законом можуть бути встановлені умови та/або обмеження щодо реалізації окремих корпоративних прав певними особами.

Корпоративними є відносини між учасниками (акціонерами, членами) юридичною особою, а також відносини між юридичною особою та її учасниками (акціонерами, членами) щодо набуття, здійснення та припинення корпоративних прав», - зазначено у пропонованій редакції статті.

Автор: Наталя Мамченко

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