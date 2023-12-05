Верховная Рада рассмотрит изменения в Гражданский кодекс относительно изменений в корпоративных отношениях

Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

В Верховной Раде появился очередной законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс 10305. Авторами выступают, в частности, Иван Калаур, Николай Стефанчук и другие народные депутаты.

Как отмечают авторы, проект Закона предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс Украины, которым предлагается усовершенствовать положения относительно:

принципов выполнения обязательств органом или лицом, которое в соответствии с учредительными документами или законом выступает от имени юридического лица;

определение понятия прав участников юридического лица (корпоративных прав);

определение объекта гражданских прав, определяемое долей в уставном капитале, акцией, паем;

устранение недостатков юридической техники при определении перечня корпоративных прав участников юридического лица;

изменения подхода к определению понятия корпоративных отношений, подкрепленного позициями научного сообщества и судебной практики по рассмотрению корпоративных споров;

закрепление обязанности юридического лица указывать информацию о своем местонахождении в учредительных документах.

В частности, предлагается уточнить, что орган или лицо, которое в соответствии с учредительными документами юридического лица или закона выступает от его имени, обязано действовать в пределах полномочий, определенных законом и учредительными документами юридического лица.

Кроме того, установить законодательно, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

Также депутаты предлагают отредактировать статью 96-1 Гражданского кодекса, установив, что она регулирует права участников (акционеров, членов) юридических лиц (корпоративные права).

«Права участников юридических лиц (корпоративные права) – это совокупность неимущественных и имущественных прав, принадлежащих лицу как участнику (акционеру, члену) юридического лица, осуществляемого им в соответствии с законом и учредительным документом юридического лица.

Корпоративные права приобретаются лицом с момента обретения права собственности на долю (акцию, пай) в уставном капитале юридического лица.

Участники (акционеры, члены) юридического лица имеют право в порядке, установленном законом и учредительным документом:

1) участвовать в управлении юридическим лицом. Ограничения права на участие в управлении юридическим лицом устанавливаются законом;

2) участвовать в распределении прибыли юридического лица и получать его часть (дивиденды), если такое юридическое лицо преследует цель получения прибыли;

3) выйти из юридического лица, кроме общества с одним участником;

4) отчуждать долю в уставном капитале юридического лица, акции, пай, обуславливающих корпоративные права участника;

5) получать информацию о деятельности юридического лица;

6) получить часть имущества юридического лица в случае его ликвидации (право на ликвидационную квоту).

Участники юридического лица могут обладать другими правами, установленными законом и учредительным документом.

Законом могут быть установлены ограничения владения корпоративными правами для определенного круга лиц. Законом могут быть установлены условия и/или ограничения по реализации отдельных корпоративных прав определенными лицами.

Корпоративными являются отношения между участниками (акционерами, членами) юридическим лицом, а также отношения между юридическим лицом и его участниками (акционерами, членами) относительно приобретения, осуществления и прекращения корпоративных прав», - отмечено в предлагаемой редакции статьи.

Автор: Наталья Мамченко

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