СБУ разоблачила три новые схемы для уклонистов: среди задержанных есть военком

За деньги дельцы предлагали военнообязанным уехать в Европу на основании поддельных документов.

Фото: СБУ

Служба безопасности разоблачила новые схемы незаконного выезда за границу во избежание мобилизации. Организаторы нелегальных трафиков задержаны, среди них есть глава одного из районных военкоматов. Об этом пишет СБУ.

Как сообщается, за деньги они предлагали военнообязанным уехать в Европу на основании поддельных документов. Стоимость таких услуг оценивали от 5 до 12 тысяч долларов.

Во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ. Он вносил персональные данные военнообязанных в информационную систему «Шлях» как профессиональных водителей международных рейсов.

В Одессе местный житель продавал уклонистам выводы военно-врачебной комиссии о фейковой непригодности к службе по состоянию здоровья. Для изготовления фальшивок делец использовал сообщников в военкомате и среди должностных лиц ВЛК.

А в Днепре разоблачили трех дельцов, которые продавали уклонистам поддельные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для изготовления фальшивок дельцы использовали собственные связи в одном из местных военкоматов областного центра.

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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