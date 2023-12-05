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  1. В Украине

Зарубил топором своего знакомого и расчленил тело: убийца предстал перед судом

23:59, 5 декабря 2023
Убийца вывез и закопал возле гаража у себя на даче часть тела потерпевшего, а потом планировал сделать еще несколько ходок.
Зарубил топором своего знакомого и расчленил тело: убийца предстал перед судом
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Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным 72-летнего мужчину в умышленном убийстве. Злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, передает Харьковская областная прокуратура.

Инцидент произошел 19 января в Немышлянском районе г. Харькова. Двое пожилых мужчин употребляли алкоголь, празднуя Крещение, и успели распить полтора литра водки, когда между ними возник спор.

«Хозяин квартиры в качестве последнего аргумента избрал физическую расправу. Он взял топор, лежавший рядом со столом, и нанес им шесть ударов по голове своего гостя. Потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ушел спать. Проснувшись на следующее утро, он осознал, что убил человека, однако отвечать за это не хотел. Поэтому он сходил в магазин за водкой и, выпив, по его словам «для успокоения», расчленил тело убитого товарища. Он планировал прятать тело постепенно – частями», - сообщили в прокуратуре.

21 января убийца вывез и закопал возле гаража у себя на даче часть тела потерпевшего, планируя сделать еще несколько ходок. Однако вернувшись домой, увидел там правоохранителей. Их вызвала его дочь — женщина принесла лекарству отца и, открыв дверь его квартиры собственным ключом, увидела остатки трупа рядом с инструментами, которые были в крови. Испугавшись, женщина позвонила в полицию. В тот же день убийца был задержан.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.

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