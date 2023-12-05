Евро-2024: в футбольный мяч встроят специальный чип, который зафиксирует игру рукой или офсайд

Чип будет работать вместе с новой технологией отслеживания движения конечностей, которая дает 3D изображение тела футболистов.

В официальный игровой мяч Евро-2024 по футболу встроят специальный чип. Он будет фиксировать игру рукой и офсайд. Об этом сообщает The Times.

Так, этот чип будет работать вместе с новой технологией отслеживания движения конечностей, которая дает 3D изображение тела футболистов.

Издание отмечает, что арбитры, которые имели возможность протестировать чудо-мяч, были приятно удивлены нововведениями, которые он может привнести в футбол.

Как известно, Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии – Берлине, Дортмунди, Дюссельдорфе, Гамбурге, Гельзенкирхене, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте. На турнир попадут 24 команды.

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