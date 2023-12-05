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Кандидаты на должности судей из резерва предостерегли о призывах прекратить конкурс в суды, открытое обращение

Как указывают кандидаты, призывы прекратить конкурс в местные суды путем внесения изменений в законопроект направлены, прежде всего, на дискредитацию и нивелирование результатов деятельности обновленной ВККС и, как следствие, подрыв доверия к ее обновленному составу.

Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных во время проверок налогоплательщиков фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток, - законопроект Кабмина

Правительство предлагает, чтобы Налоговая служба сообщала НАБУ об обстоятельствах, свидетельствующих о предоставлении взяток бизнесом.

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

Посольства США и ЕС предлагают провести повторное квалифоценивание судей, а также аннулировать результаты конкурсов на должности судей

Под угрозой может оказаться отбор 2017 года на должности судей.

Кабмин увеличил нормативную стоимость одного эксперточаса со 143 до 378 грн

Увеличивается стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда.

  1. Общество

Евро-2024: в футбольный мяч встроят специальный чип, который зафиксирует игру рукой или офсайд

17:38, 5 декабря 2023
Чип будет работать вместе с новой технологией отслеживания движения конечностей, которая дает 3D изображение тела футболистов.
Евро-2024: в футбольный мяч встроят специальный чип, который зафиксирует игру рукой или офсайд
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В официальный игровой мяч Евро-2024 по футболу встроят специальный чип. Он будет фиксировать игру рукой и офсайд. Об этом сообщает The Times.

Так, этот чип будет работать вместе с новой технологией отслеживания движения конечностей, которая дает 3D изображение тела футболистов.

Издание отмечает, что арбитры, которые имели возможность протестировать чудо-мяч, были приятно удивлены нововведениями, которые он может привнести в футбол.

Как известно, Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии – Берлине, Дортмунди, Дюссельдорфе, Гамбурге, Гельзенкирхене, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте и Штутгарте. На турнир попадут 24 команды.

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