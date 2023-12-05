Пик пройден, но продлится еще два дня: Землю накрыла мощная магнитная буря

Магнитные бури продолжают накрывать Землю.

Фото: glavcom.ua

В декабре Землю покроют сильные магнитные бури, одна из которых уже длится несколько дней, передает Meteoagent.

Так, первая сильная магнитная буря в декабре началась 3 числа и продлится до 7 декабря.

Ее мощность в пиковые дни, 3 и 4 декабря, составляла 6 баллов (К-индекс). Теперь ее показатель - 5 баллов, а 6 и 7 декабря будет составлять 4 балла.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.