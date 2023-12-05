Пик пройден, но продлится еще два дня: Землю накрыла мощная магнитная буря

В декабре Землю покроют сильные магнитные бури, одна из которых уже длится несколько дней, передает Meteoagent.
Так, первая сильная магнитная буря в декабре началась 3 числа и продлится до 7 декабря.
Ее мощность в пиковые дни, 3 и 4 декабря, составляла 6 баллов (К-индекс). Теперь ее показатель - 5 баллов, а 6 и 7 декабря будет составлять 4 балла.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
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