Как получить компенсацию на приобретение жилья ветеранам и членам их семей: объяснение

Кто имеет право, куда обращаться, перечень документов.

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Министерство по делам ветеранов Украины разработало подробную инфографику порядка компенсации на приобретение жилья. Специалисты объяснили, как получить компенсацию на приобретение жилья: кто имеет право, куда обращаться, перечень документов.

Как отметили у Минветеранов, около 2000 ветеранов и членов их семей уже получили средства для приобретения собственного жилья по четырем программам Министерства.

«В общей сложности до конца этого года компенсацию получат в общей сложности около 2500 человек.

В Государственном бюджете на следующий год на обеспечение жильем ветеранов войны, членов семей погибших Защитников и Защитниц заложено около 5,75 млрд грн», - отметили в ведомстве.

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