В Греции задержали рэпера, которого обвиняют в 10-ти ограблениях банкоматов, чтобы профинансировать свои клипы

Греческого рэп-исполнителя и его сообщников обвиняют в ограблениях банкоматов для финансирования клипов и игры в казино.

Источник фото: rua.gr

В Греции полиция задержала рэп-исполнителя, которого подозревают в использовании взрывчатки для нападений на банкоматы для финансирования своих музыкальных видео, - сообщает ABC News.

28-летний греческий певец, имя которого не было обнародовано, был арестован на выходных вместе с двумя другими подозреваемыми 26 и 27 лет. Арест произошел после обысков на недвижимости, расположенной вблизи Афин, и проверки нескольких автомобилей.

По данным полиции, в результате обысков изъяли 1,5 килограмма взрывчатки, автомат M16, четыре пистолета и более 200 000 евро (около 217 200 долларов США) наличными.

Бригада полиции сообщила: "Они отмывали деньги, тратя огромные суммы через музыкальную индустрию или играя в азартные игры в казино".

В полиции также заявили, что банда связана с 10 нападениями на банкоматы в разных частях Греции, особенно в отдаленных местах, в общей сложности похитив около 710 000 евро (примерно 770 000 долларов).

Трем подозреваемым предъявили обвинения в многочисленных ограблениях, незаконном хранении оружия, использовании взрывчатки и краже автомобиля.

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