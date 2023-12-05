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  1. Судебная практика

Земля находилась в аренде предприятия по договорам, которые не могли быть заключены: суд вернул участки владелице

17:56, 5 декабря 2023
Истица просила суд устранить препятствия в пользовании земельными участками, которые после смерти ее отца перешли ее племяннице, а затем в аренду предприятия на 10 лет.
Земля находилась в аренде предприятия по договорам, которые не могли быть заключены: суд вернул участки владелице
иллюстративное фото
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В суд обратилась владелица спорной земли с просьбой устранить препятствия в пользовании земельными участками площадью 1,03 га и 1,13 га, расположенными на территории Заставковского старостинского округа Красиловского городского совета путем возвращения их от ООО. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Вона пояснила, що земельні ділянки належали її батькові. Після його смерті свідоцтва про право на спадщину за законом на цю землю неправомірно отримала її племінниця (онука спадкодавця). Згодом суд визнав свідоцтва недійсними й скасував державну реєстрацію її права власності на ці земельні ділянки. Утім ще до судових рішень племінниця передала землю в оренду підприємству строком на 10 років.

За словами позивачки, договори оренди укладені незаконним власником всупереч її, законної власниці, волі, унаслідок чого право та обов`язки за цими правочинами не набуті, а правовідносини за ними не виникли. Однак агротовариство відмовляється повернути їй спірні земельні ділянки.

Красилівський районний суд у позові відмовив. Керувався тим, що на момент укладення договорів оренди землі власницею спірних земельних ділянок була племінниця позивачки. Оскільки договори оренди укладені та дійсні, то до нинішньої власниці перейшли права та обов`язки орендодавця за цими договорами. Строк їх дії не сплив, а тому право орендаря на орендовані земельні ділянки, на думку суду першої інстанції, підлягає захисту й спірна земля не може бути повернута позивачці.

Колегія суддів зазначила, що рішенням від 15 липня 2021 року місцевий суд встановив факт постійного проживання позивачки зі своїм батьком (спадкодавцем) на час відкриття його спадщини та визнав недійсними свідоцтва про право на спадщину за законом на земельні ділянки площею 1,13 га та 1,03 га, видані державним нотаріусом онуці спадкодавця. Рішенням від 19 грудня 2022 року – скасував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державну реєстрацію права її власності на цю землю.

Натомість суд визнав право власності на спірні ділянки за донькою спадкодавця (позивачкою) у порядку спадкування після смерті батька. На сьогодні її право власності на земельні ділянки зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Позаяк земельні ділянки за законом не належали на праві власності онуці спадкодавця, вона не мала права ними розпоряджатися, у тому числі передавати їх в оренду третім особам. Тобто, договори оренди землі незаконні.

«Позивачка як власниця позбавлена права володіння та користування цими ділянками, оскільки вони незаконно перебувають в оренді ТОВ «Агропартнер-1» за договорами оренди, які не могли бути укладені. Отже, [її] вимоги про усунення перешкод у користуванні спірними земельними ділянками шляхом повернення їх власнику є обґрунтованими», – зауважив суд.

Відтак, Хмельницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу землевласниці – постановив усунути перешкоди у користуванні її земельними ділянками шляхом повернення їх від ТОВ «Агропартнер-1».

З постановою апеляційного суду у справі № 677/858/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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