Депутати пропонують визначити процедуру участі у загальних зборах товариства через представників

Пропонується, аби під час прийняття рішень на загальних зборах учасників товариства представник був зобов’язаний голосувати відповідно до наданих йому завдань щодо голосування.

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Як відомо, відповідно до статті 33 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Народні депутати від «Слуги народу» Микола Стефанчук, Іван Калаур та інші пропонують внести зміни до чинного законодавства щодо удосконалення корпоративного управління в товариствах (законопроект 10304).

Зокрема, у цій статті визначити, що учасник товариства може видати своєму представнику завдання щодо голосування з питань порядку денного загальних зборів учасників.

І під час прийняття рішень на загальних зборах учасників представник повинен голосувати відповідно до наданих йому завдань щодо голосування. Якщо представнику не були надані завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах учасників на власний розсуд.

Крім того, встановити, що довіреність на право участі та голосування на загальних зборах учасників, видана учасником - фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка, відповідно до закону, має право вчиняє такі нотаріальні дії. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах учасників від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Також у законі пропонують визначити, що пропозиції до порядку денного загальних зборів учасників вносяться із зазначенням відомостей про учасника, який їх вносить, розмір його частки в статутному капіталі, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У статті 39 закону встановити, що одноосібний виконавчий орган або член колегіального виконавчого органу зобов’язаний попередити у письмовій формі товариство про дострокове припинення своїх повноважень. Виконавчий орган товариства у цьому випадку зобовʼязаний ініціювати скликання позачергових загальних зборів учасників у порядку, передбаченому Законом.

Слід зауважити, що із цим законопроектом також пов’язаний законопроект 10305 стосовно змін до Цивільного кодексу, про який «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

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