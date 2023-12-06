В Днепре задержали банду торговцев оружием и взрывчаткой на миллионы долларов, видео

Около 100 правоохранителей двое суток преследовали участников преступной группировки, в результате - трое задержанных, арсенал оружия изъят.

В Днепре правоохранители задержали организованную преступную группу, которая занималась торговлей оружием, боеприпасами и отмыванием денег. Спецоперация длилась двое суток и привлекла около 100 правоохранителей, в результате были задержаны три человека, - сообщает пресс-служба МВД.

Полицейские Днепропетровщины получили информацию о причастности группы к незаконной торговле оружием и финансовых операций, связанных с легализацией крупных сумм денег. 1 декабря, по результатам спецоперации, правоохранители в блокировали автомобиль "Toyota Highlander" и задержали фигурантов, которые имели причастность к указанным правонарушениям.

Среди задержанных - трое местных жителей: организатор и двое исполнителей. Во время обысков по местам жительства, гаражах и автомобилях от информации полученной от свидетелей, правоохранители изъяли арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: 21 пистолет, 7 пистолетов-пулеметов, 14 ружей, 5 винтовок, 10 автоматов Калашникова, около 25 тысяч патронов различного калибра и упаковки, 36 противотанковых гранатометов, 76 гранат, дымовые шашки и другие вещественные доказательства. Кроме этого, у злоумышленников изъяты крупные суммы денег: 5,7 миллиона долларов, почти 50 тысяч евро, более 700 тысяч гривен, а также пять автомобилей премиум-класса.

Задержанные в соответствии с законом уведомлены о подозрении за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также легализацию полученных преступным путем средств. Сейчас устанавливается причастность других лиц к этим правонарушениям.

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