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ГБР завершило расследование по экс-судьи с оккупированных территорий, которую назначили сенаторкой в совет федераций рф

13:04, 6 декабря 2023
Экс-судья обвиняется в публичных призывах к захвату государственной власти, посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене — ГБР.
ГБР завершило расследование по экс-судьи с оккупированных территорий, которую назначили сенаторкой в совет федераций рф
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило, что было завершено досудебное расследование в отношении бывшего судьи апелляционного суда Луганской области, способствовавшей созданию фейковых судов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Оккупанты «отблагодарили» предательницу должностью сенатора от так называемой «лнр» в совете федераций федерального собрания рф.

«Бывшая судья из Луганской области начала «строить карьеру» у рашистов в начале захвата населенных пунктов Луганской области россиянами еще в 2014 году. Она вошла в состав так называемого «министерства государственной безопасности лнр» и стала куратором «судебной ветви лнр», в частности, разрабатывала проекты нелегитимных законотворческих актов и документов, копирующих нормы российского законодательства», - пишут в Бюро.

В 2017 году подозреваемая вступила в должность «руководителя администрации председателя лнр», на которой проводила агитацию населения временно оккупированной части Луганской области для признания гражданами квазиреспублики.

В 2022 году фигурантка дала добровольное согласие на занятие должности сенатора от так называемой «лнр» в совете федераций федерального собрания рф. Она координирует функционирование всех ветвей оккупационной власти на временно оккупированной территории и курирует проведение подрывной деятельности против Украины.

«Экс-судия обвиняется в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и к захвату государственной власти, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины)», - добавляют в ГБР

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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