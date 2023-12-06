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ДБР завершило розслідування щодо екссудді з окупованих територій, яку призначили сенаторкою у раду федерацій рф

13:04, 6 грудня 2023
Екссуддя обвинувачується у публічних закликах до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді — ДБР.
ДБР завершило розслідування щодо екссудді з окупованих територій, яку призначили сенаторкою у раду федерацій рф
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило, що було завершено досудове розслідування щодо колишньої судді апеляційного суду Луганської області, яка сприяла створенню фейкових судів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Окупанти «віддячили» зрадницю посадою сенатора від так званої «лнр» у раді федерацій федерального зібрання рф.

«Колишня суддя з Луганської області почала «будувати кар’єру» в рашистів на початку захоплення населених пунктів Луганської області росіянами ще у 2014 році. Вона увійшла до складу так званого «міністерства державної безпеки лнр» та стала куратором «судової гілки лнр», зокрема, розробляла проєкти нелегітимних законотворчих актів та документів, які копіюють норми російського законодавства», - пишуть у Бюро.

У 2017 році підозрювана обійняла посаду «керівника адміністрації голови лнр», на якій проводила агітацію населення тимчасово окупованої частини Луганської області для визнання громадянами квазіреспубліки.

У 2022 році фігурантка надала добровільну згоду на зайняття посади сенатора від так званої «лнр» у раді федерацій федерального зібрання рф. Наразі, вона координує функціонування всіх гілок окупаційної влади на тимчасово окупованій території та курує проведення підривної діяльності проти України.

«Екссуддя обвинувачується у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України)», - додають у ДБР

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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