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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. У світі

У Румунії на національному рівні оголосили епідемію кору

15:52, 6 грудня 2023
У Румунії вже зареєстрували 2000 випадки захворювання на кір.
У Румунії на національному рівні оголосили епідемію кору
Джерело фото: Medical News Todaу
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У Румунії Міністерство охорони здоров'я оголосило епідемію кору на національному рівні у зв'язку із зареєстрованими 2000 випадками захворювання у 29 округах країни, – повідомляє Hotnews.ro.

Повідомлення МОЗ Румунії вказує на те, що враховуючи зростання випадків кору та збільшення госпіталізацій інфікованих дітей, оголошення епідемії допоможе у проведенні щеплень для дітей у віці від 9 до 11 місяців, а також для тих, хто не має повного календаря щеплень.

За останні дані Національного інституту громадського здоров'я, в Румунії було зафіксовано 1855 випадків кору між 1 січня та 30 листопада 2023 року в 29 округах. Протягом останнього тижня листопада було зареєстровано 192 випадки, з них 59 - у Бухаресті.

Найбільше захворювань на кору цього року було зафіксовано в повітах Муреш (628), Брашов (339), Бухарест (213), Клуж (194) і Джурджу (147). З 1855 хворих дітей, 1661 не були вакциновані жодною дозою вакцини проти кору.

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