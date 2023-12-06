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  1. В мире

В Румынии на национальном уровне объявили эпидемию кори на национальном уровне

15:52, 6 декабря 2023
В Румынии уже зарегистрировали 2000 случая заболевания корью.
В Румынии на национальном уровне объявили эпидемию кори на национальном уровне
Источник фото: Medical News Todaу
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В Румынии Министерство здравоохранения объявило эпидемию кори на национальном уровне в связи с зарегистрированными 2000 случаями заболевания в 29 округах страны, - сообщает Hotnews.ro.

Сообщение Минздрава Румынии указывает на то, что учитывая рост случаев кори и увеличение госпитализаций инфицированных детей, объявление эпидемии поможет в проведении прививок для детей в возрасте от 9 до 11 месяцев, а также для тех, кто не имеет полного календаря прививок.

По последним данным Национального института общественного здоровья, в Румынии было зафиксировано 1855 случаев кори между 1 января и 30 ноября 2023 года в 29 округах. В течение последней недели ноября было зарегистрировано 192 случая, из них 59 - в Бухаресте.

Больше всего заболеваний корью в этом году было зафиксировано в уездах Муреш (628), Брашов (339), Бухарест (213), Клуж (194) и Джурджу (147). Из 1855 заболевших детей, 1661 не были вакцинированы ни одной дозой вакцины против кори.

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