У Дніпрі затримали банду торговців зброєю та вибухівками на мільйони доларів, відео

Близько 100 правоохоронців дві доби переслідували учасників злочинного угрупування, в результаті – троє затриманих, арсенал зброї вилучено.

У Дніпрі правоохоронці затримали організовану злочинну групу, що займалася торгівлею зброєю, боєприпасами та відмиванням грошей. Спецоперація тривала дві доби та залучила близько 100 правоохоронців, в результаті було затримано трьох осіб, – повідомляє пресслужба МВС.

Поліцейські Дніпропетровщини отримали інформацію про причетність групи до незаконної торгівлі зброєю та фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією великих сум грошей. 1 грудня, за результатами спецоперації, правоохоронці у блокували автомобіль «Toyota Highlander» та затримали фігурантів, які мали причетність до зазначених правопорушень.

Серед затриманих - троє місцевих мешканців: організатор та двоє виконавців. Під час обшуків за місцями проживання, гаражах та автомобілях від інформації отриманої від свідків, правоохоронці вилучили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин: 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тисяч набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази. Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також п’ять автомобілів преміум-класу.

Затримані відповідно до закону повідомлені про підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, а також легалізацію отриманих злочинним шляхом коштів. Наразі встановлюється причетність інших осіб до цих правопорушень.

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