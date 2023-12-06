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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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У Дніпрі затримали банду торговців зброєю та вибухівками на мільйони доларів, відео

16:14, 6 грудня 2023
Близько 100 правоохоронців дві доби переслідували учасників злочинного угрупування, в результаті – троє затриманих, арсенал зброї вилучено.
У Дніпрі затримали банду торговців зброєю та вибухівками на мільйони доларів, відео
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У Дніпрі правоохоронці затримали організовану злочинну групу, що займалася торгівлею зброєю, боєприпасами та відмиванням грошей. Спецоперація тривала дві доби та залучила близько 100 правоохоронців, в результаті було затримано трьох осіб, – повідомляє пресслужба МВС.

Поліцейські Дніпропетровщини отримали інформацію про причетність групи до незаконної торгівлі зброєю та фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією великих сум грошей. 1 грудня, за результатами спецоперації, правоохоронці у блокували автомобіль «Toyota Highlander» та затримали фігурантів, які мали причетність до зазначених правопорушень.

Серед затриманих - троє місцевих мешканців: організатор та двоє виконавців. Під час обшуків за місцями проживання, гаражах та автомобілях від інформації отриманої від свідків, правоохоронці вилучили арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин: 21 пістолет, 7 пістолетів-кулеметів, 14 рушниць, 5 гвинтівок, 10 автоматів Калашникова, близько 25 тисяч набоїв різного калібру та пакування, 36 протитанкових гранатометів, 76 гранат, димові шашки та інші речові докази. Крім цього, у зловмисників вилучено великі суми грошей: 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень, а також п’ять автомобілів преміум-класу.

Затримані відповідно до закону повідомлені про підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, а також легалізацію отриманих злочинним шляхом коштів. Наразі встановлюється причетність інших осіб до цих правопорушень.

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